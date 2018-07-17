Бельгия призвала все страны сотрудничать по расследованию крушения MH17

БРЮССЕЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Бельгия призывает все страны, включая Россию, в полной мере сотрудничать со следствием, чтобы обеспечить правосудие в деле о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины, заявило во вторник бельгийское внешнеполитическое ведомство.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

"Четыре года спустя международное расследование для определения ответственности за эту трагедию продолжается. Бельгия с самого начала весьма активно участвовала в этом расследовании. В конечном итоге это должно привести к судебному разбирательству, в ходе которого виновные будут привлечены к ответственности. Уголовное расследование остается абсолютным приоритетом бельгийского правительства", — говорится в заявлении.

"Вместе с ЕС Бельгия призывает все страны, включая Россию, в полной мере сотрудничать со следствием, с тем, чтобы обеспечить правосудие для жертв и их семей", — говорится в нем.

Международная следственная группа JIT ранее представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.