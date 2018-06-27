Лидеры стран ЕС на саммите призовут Россию сотрудничать по делу MH17

БРЮССЕЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите призовут РФ сотрудничать в расследовании крушения на Украине малайзийского Boeing, сообщил в среду журналистам пожелавший остаться неназванным чиновник ЕС.

"Евросовет, как ожидается, одобрит заключения по крушению рейса MH17, с призывом к РФ принять ответственность и сотрудничать по усилиям в установлении истины и правосудия", — сообщил он журналистам.

Международная следственная группа (JIT) ранее представила промежуточные результаты расследования крушения МН17 на востоке Украины. Международное следствие утверждает, что малайзийский Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Москва категорически отвергает эти обвинения.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие. Он отметил, что РФ изначально предлагала совместную работу по расследованию, однако ее не допустили. При этом в работе следствия принимает участие Украина, несмотря на то, что Киев нарушил международные правила и не закрыл воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.