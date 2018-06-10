Россию призвали доказать, что обвинения против Москвы по делу МН17 ложные

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Исследовательская компания Bellingcat призвала Россию доказать ложность обвинений против Москвы по делу МН17.

Накануне первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский написал в твиттере , что обвинения Bellingcat против России "основаны на подделках".

"Bellingcat предлагает в комментариях к этому твиту (к посту Полянского — Прим.ред.) попросить Дмитрия Полянского, первого заместителя постоянного представителя России при ООН, доказать, что Bellingcat и Совместная следственная группа используют ненастоящие доказательства по делу MH17", — говорится в сообщении организации в твиттере.

Ранее международная следственная группа (JIT) опубликовала промежуточные результаты расследования причины крушения малазийского Boeing. По мнению экспертов, самолет был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В Минобороны усомнились в достоверности расследования. В ведомстве подчеркнули, что "удручающие своей глупостью домыслы "расследователей" основываются на имитации радиоперехвата разговора неустановленных лиц, который Служба безопасности Украины опубликовала еще на следующий день после катастрофы". По мнению российской стороны, большинство представленных "улик" не выдерживают никакой критики.

В июле 2014 года Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины. Находившиеся на борту самолета 298 человек погибли. Обе стороны внутриукраинского конфликта отрицают свою причастность к трагедии.