МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Исследовательская компания Bellingcat призвала Россию доказать ложность обвинений против Москвы по делу МН17.твиттере, что обвинения Bellingcat против России "основаны на подделках".
"Bellingcat предлагает в комментариях к этому твиту (к посту Полянского — Прим.ред.) попросить Дмитрия Полянского, первого заместителя постоянного представителя России при ООН, доказать, что Bellingcat и Совместная следственная группа используют ненастоящие доказательства по делу MH17", — говорится в сообщении организации в твиттере.
Ранее международная следственная группа (JIT) опубликовала промежуточные результаты расследования причины крушения малазийского Boeing. По мнению экспертов, самолет был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил, дислоцированной в Курске.
В июле 2014 года Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины. Находившиеся на борту самолета 298 человек погибли. Обе стороны внутриукраинского конфликта отрицают свою причастность к трагедии.