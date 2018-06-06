РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
MH17. Расследование

Нидерланды сочли Украину невиновной в крушении Boeing рейса MH17

22:1406.06.2018
416807
© Максим БлиновПерейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в НидерландахПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Парламент Нидерландов отклонил предложение о привлечении Киева к ответственности за причастность к крушению малайзийского Boeing 777 в 2014 году.

Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
"Боинг": почему Малайзия не признает вину России

Голландские депутаты отказались принять инициативу лидера партии "Форум за демократию" Тьерри Боде, который указывал на то, что Украина должна была закрыть воздушное пространство над Донбассом во время военных действий.

Политики также решили не рассматривать данные о возможной причастности к катастрофе Малайзии как акционера компании "Малайзийские авиалинии". Боде утверждал, что перевозчик проявил беспечность, используя воздушное пространство над зоной конфликта в Донбассе.

Двойные стандарты

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал решение парламента Нидерландов примером двойных стандартов.

"Есть все признаки нарушения норм международного права в том, что Киев не закрыл воздушное пространство над зоной боевых действий, однако западные страны не усматривают здесь ничего страшного", — отметил парламентарий.

Политик подчеркнул, что при этом, например, мнение малайзийской стороны, не признающей причастность России к крушению MH17, в расчет даже не принимается.

Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Все сначала. Расследование катастрофы MH17 может пойти по иному пути

"Они продолжают бросаться в адрес России голословными и бездоказательными обвинениями, наши доводы откровенно отправляются в корзину, а к проводимому расследованию российские специалисты до сих пор не допускаются… Демонизация России и оправдание преступлений украинской власти стали уже привычным клише и шаблоном для Запада", — добавил Слуцкий.

Общеевропейский тренд

Отказ голландских депутатов привлекать Киев к ответственности также прокомментировал главный редактор интернет-издания "Политическая Россия" аналитик Руслан Осташко. По его словам, все решения Голландии по делу MH17 — это чистая политика.

Специалист отметил, что если бы были реальные основания обвинить Россию в крушении Boeing, то уже давно шел бы судебный процесс.

"Но прошло четыре года, а суда по МH17 до сих пор нет. Соответственно, можно сделать логичный вывод о том, что никаких конкретных доказательств, на основании которых даже предвзятый европейский суд вынес бы обвинительное заключение против России, нет", — сказал аналитик в эфире радио Sputnik.

Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Мнение: новые заявления о крушении MH17 возвращают к началу расследования

Как считает эксперт, многие в мире начали понимать, что заявления вокруг расследования крушения MH17 делаются для поддержания определенной политической точки зрения.

По его мнению, вряд ли Украина будет привлечена к ответственности и в будущем. Таким образом западные страны поддерживают общеевропейский тренд — обвинять Россию во всех смертных грехах.

Нашли "виноватых"

Ранее международная следственная группа JIT поделилась промежуточными результатами расследования катастрофы в небе над Донбассом. Эксперты предположили, что самолет сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего зенитно-ракетной бригаде из Курска.

В российском Минобороны заметили, что JIT игнорировала показания очевидцев и данные, предоставленные российской стороной. Выводы же о "причастности" Москвы к трагедии делались на основе информации из соцсетей.

Международная следственная группа (JIT), занимающейся крушением рейса МН17 на востоке Украины, объявила промежуточные результаты расследования
© AFP 2018 / ANP/ Robin van Lonkhuijsen
Политолог: обвинения в адрес России по МН17 – слова в духе "хайли лайкли"

Доклад вызвал недоумение и у российских дипломатов. В МИД документ назвали голословным. В Кремле отметили, что Москва признает результаты работы группы, только если представителям России позволят участвовать в расследовании.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. На борту находились 298 пассажиров ичленов экипажа, в результате катастрофы все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

Украинские власти и военные обвинили в катастрофе ополченцев. Те отвергли заявления Киева, так как ДНР и ЛНР не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Политолог: Запад превратил дело о гибели МН17 в "оружие"

При этом в докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший воздушное судно ЗРК "Бук" доставили в Донбасс из России, а потом он "вернулся обратно".

Москва заявила о предвзятости следствия. Его выводы основаны только на данных украинской стороны. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", подтвердили, что Boeing был сбит с территории, которую контролировали ВСУ. Эту информацию следственная группа не учла.

Крушение малайзийского Boeing под Донбассом
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Расследование крушения малайзийского Boeing под Донецком

Комментировать
MH17. Расследование
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Валерий Гудошников
Не влезь сюда политика давно бы расследовали это, по сути простое, лётное происшествие, если бы Украина всё сразу сделала, как положено по ИКАО, а не "теряла" то диспетчеров, то все виды наземной связи.
22:35
06.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена