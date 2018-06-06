Нидерланды сочли Украину невиновной в крушении Boeing рейса MH17

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Парламент Нидерландов отклонил предложение о привлечении Киева к ответственности за причастность к крушению малайзийского Boeing 777 в 2014 году.

Голландские депутаты отказались принять инициативу лидера партии "Форум за демократию" Тьерри Боде, который указывал на то, что Украина должна была закрыть воздушное пространство над Донбассом во время военных действий.

Политики также решили не рассматривать данные о возможной причастности к катастрофе Малайзии как акционера компании "Малайзийские авиалинии". Боде утверждал, что перевозчик проявил беспечность, используя воздушное пространство над зоной конфликта в Донбассе.

Двойные стандарты

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал решение парламента Нидерландов примером двойных стандартов.

"Есть все признаки нарушения норм международного права в том, что Киев не закрыл воздушное пространство над зоной боевых действий, однако западные страны не усматривают здесь ничего страшного", — отметил парламентарий.

Политик подчеркнул, что при этом, например, мнение малайзийской стороны, не признающей причастность России к крушению MH17, в расчет даже не принимается.

"Они продолжают бросаться в адрес России голословными и бездоказательными обвинениями, наши доводы откровенно отправляются в корзину, а к проводимому расследованию российские специалисты до сих пор не допускаются… Демонизация России и оправдание преступлений украинской власти стали уже привычным клише и шаблоном для Запада", — добавил Слуцкий.

Общеевропейский тренд

Отказ голландских депутатов привлекать Киев к ответственности также прокомментировал главный редактор интернет-издания "Политическая Россия" аналитик Руслан Осташко. По его словам, все решения Голландии по делу MH17 — это чистая политика.

Специалист отметил, что если бы были реальные основания обвинить Россию в крушении Boeing, то уже давно шел бы судебный процесс.

"Но прошло четыре года, а суда по МH17 до сих пор нет. Соответственно, можно сделать логичный вывод о том, что никаких конкретных доказательств, на основании которых даже предвзятый европейский суд вынес бы обвинительное заключение против России, нет", — сказал аналитик в эфире радио Sputnik.

Как считает эксперт, многие в мире начали понимать, что заявления вокруг расследования крушения MH17 делаются для поддержания определенной политической точки зрения.

По его мнению, вряд ли Украина будет привлечена к ответственности и в будущем. Таким образом западные страны поддерживают общеевропейский тренд — обвинять Россию во всех смертных грехах.

Нашли "виноватых"

Ранее международная следственная группа JIT поделилась промежуточными результатами расследования катастрофы в небе над Донбассом. Эксперты предположили, что самолет сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего зенитно-ракетной бригаде из Курска.

В российском Минобороны заметили, что JIT игнорировала показания очевидцев и данные, предоставленные российской стороной. Выводы же о "причастности" Москвы к трагедии делались на основе информации из соцсетей.

Доклад вызвал недоумение и у российских дипломатов. В МИД документ назвали голословным. В Кремле отметили, что Москва признает результаты работы группы, только если представителям России позволят участвовать в расследовании.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. На борту находились 298 пассажиров ичленов экипажа, в результате катастрофы все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

Украинские власти и военные обвинили в катастрофе ополченцев. Те отвергли заявления Киева, так как ДНР и ЛНР не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

При этом в докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший воздушное судно ЗРК "Бук" доставили в Донбасс из России, а потом он "вернулся обратно".

Москва заявила о предвзятости следствия. Его выводы основаны только на данных украинской стороны. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", подтвердили, что Boeing был сбит с территории, которую контролировали ВСУ. Эту информацию следственная группа не учла.