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Аналитик: Нидерланды решили не идти против общеевропейского тренда по МH17

18:1406.06.2018
(обновлено: 18:15 06.06.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в НидерландахПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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Нидерланды отказались привлекать Украину к ответственности за крушение МH17. В эфире радио Sputnik политический аналитик Руслан Осташко высказал мнение о том, с чем связано принятое голландскими депутатами решение.

Парламент Нидерландов отклонил предложение о привлечении Киева к ответственности за причастность к крушению малайзийского Boeing 777 в 2014 году. Об этом сообщает "Украина.ру"

Голландские депутаты отказались принять инициативу лидера партии "Форум за демократию" Тьерри Боде, который указывал на то, что Украина должна была закрыть воздушное пространство над Донбассом во время военных действий.

Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Все сначала. Расследование катастрофы MH17 может пойти по иному пути
Парламентарии не стали более тщательно изучать предложение Боде. Однако они поддержали решение правительств Австралии и Нидерландов о привлечении к ответственности Москвы. 

Вопрос о привлечении Киева к ответственности за трагедию поднимается в Нидерландах не впервые. На прошлой неделе во время дебатов в парламенте глава МИД страны Стеф Блок не исключил, что Украина причастна к случившемуся, так как власти не закрыли воздушное пространство над зоной конфликта. При этом министр подчеркнул, что достаточных "легальных оснований" для привлечения Киева к ответственности нет.

Ранее Международная следственная группа (JIT) поделилась промежуточными результатами расследования катастрофы в небе над Донбассом. Эксперты предположили, что самолет сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего российской зенитно-ракетной бригаде из Курска.

В российском Минобороны заметили, что JIT игнорировала показания очевидцев и данные, предоставленные российской стороной. Выводы же о "причастности" Москвы к трагедии делались на основе информации из соцсетей.

Доклад вызвал недоумение и у российских дипломатов. В МИД документ назвали голословным. В Кремле отметили, что Москва признает результаты работы группы, только если представителям России позволят участвовать в расследовании.

Выводы группы JIT прокомментировали и в Малайзии. Министр транспорта страны Энтони Лок назвал обвинения против России по делу о крушении самолета на украинской территории бездоказательными.

В эфире радио Sputnik главный редактор интернет-издания "Политическая Россия", политический аналитик Руслан Осташко прокомментировал отказ голландских депутатов привлекать Киев к ответсвенности.

"Все решения Нидерландов по поводу крушения МH17 – это чистая политика. Потому что если бы были какие-то реальные основания обвинить Россию, то они это уже давно бы сделали: документы были бы в суде, и уже выносились бы конкретные решения на основании судебного процесса. Но прошло четыре года, а суда по МH17 до сих пор нет. Соответственно, можно сделать логичный вывод о том, что никаких конкретных доказательств, на основании которых даже предвзятый европейский суд вынес бы обвинительное заключение против России, нет. Поэтому все заявления вокруг расследований крушения МH17 комиссий, которые там создаются – это все для поддержания определенной политической точки зрения. К счастью, многие в мире это начали понимать. Например, малайзийские власти отказываются признавать виновной российскую сторону ввиду того, что последний доклад не доказывает того, что российская сторона в этом как-то участвовала", – сказал Руслан Осташко. 

По его мнению, вряд ли Украина будет привлечена к ответственности и в будущем.

"Естественно, Украину никто привлекать к ответственности не будет, потому что Украина с Нидерландами в данном случае выступают на одной стороне. А обвинив Украину, Нидерланды выступят против общеевропейского тренда – обвинять Россию во всех смертных грехах", – отметил аналитик. 

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Политолог: Малайзия пытается добиться правды в расследовании крушения MH17
Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те отвергли заявления украинских властей, так как самопровозглашенные республики не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили в Донбасс из России, а потом он "вернулся обратно".

Москва заявила о предвзятости следствия, так как его выводы основаны только на данных украинской стороны. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", подтвердили, что Boeing был сбит с территории, которую контролировали ВСУ.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

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