ОБСЕ не участвовала в расследовании крушения MH17, заявил Хуг

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. СММ ОБСЕ не участвовала в расследовании крушения малайзийского Boeing 777, который потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

В конце мая международная следственная группа (JIT) представила промежуточные результаты расследования крушения МН17 на востоке Украины. Международное следствие утверждает, что малайзийский Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Москва категорически отвергает эти обвинения.

"Мы не участвуем в этом расследовании. Это задача компетентных органов", — сказал Хуг, отвечая на вопрос была ли задействована СММ ОБСЕ в расследовании крушения MH17 и есть ли у ОБСЕ какие-то данные по этому инциденту.

"У нас есть мандат на осуществление мониторинга. Мы выполняем его с 2014 года и в этом отчете вы увидите, что мы были в районе, где разбился самолет. Мы способствовали предоставлению доступа к месту крушения, чтобы обеспечить извлечение тел и останков. Мы продолжим это делать, если потребуется", — добавил он.

Ранее МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие. Он отметил, что РФ изначально предлагала совместную работу по расследованию, однако ее не допустили. При этом в работе следствия принимает участие Украина, несмотря на то что Киев нарушил международные правила и не закрыл воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.