Лукашевич заявил о поспешности выводов по MH17

ВЕНА, 31 мая – РИА Новости. Международная следственная группа по крушению MH17 выдвинула свою версию событий в условиях формальной незавершенности расследования, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Международная следственная группа (JIT) ранее представила промежуточные результаты расследования инцидента. Международное следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Москва категорически отвергает эти обвинения.

"В настоящий момент у Генеральной прокуратуры России находятся на рассмотрении ещё два запроса об оказании правовой помощи. Почему совместная следственная группа не дождалась нашей реакции и выдвинула свою версию событий в условиях формальной незавершенности расследования?" — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.