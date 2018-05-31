Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера BoeПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014 года на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах. Архивное фотоing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах

Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера BoeПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014 года на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах. Архивное фотоing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах

ВЕНА, 31 мая – РИА Новости. Требования к России принять ответственность за крушение малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины после предвзятого и однобокого расследования абсурдны, разговаривать с Москвой языком ультиматумов никому не позволено, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Словом, даже приведенные сегодня факты указывают на предвзятость и однобокость ведущегося расследования. И в этих условиях нам адресуются призывы принять ответственность за произошедшее? Вам самим не очевидна абсурдность данных требований? Более того, напомню, что пытаться разговаривать с Россией языком ультиматумов никому не позволено!" — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Он подчеркнул, что поспешность суждений и политизированность обвинений в контексте предварительных итогов уголовного расследования крушения МН17 "сильно смахивает на "дело Скрипалей". "Опять до завершения следствия и без предоставления заслуживающих доверия доказательств заявляется, что "highly likely" это Россия. Видимо, такая линия становится своеобразным трендом в международных отношениях. Все это очень прискорбно", — добавил постпред.

Международная следственная группа (JIT) ранее представила промежуточные результаты расследования инцидента. Международное следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Москва категорически отвергает эти обвинения.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля.