ВЕНА, 31 мая – РИА Новости. Требования к России принять ответственность за крушение малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины после предвзятого и однобокого расследования абсурдны, разговаривать с Москвой языком ультиматумов никому не позволено, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Он подчеркнул, что поспешность суждений и политизированность обвинений в контексте предварительных итогов уголовного расследования крушения МН17 "сильно смахивает на "дело Скрипалей". "Опять до завершения следствия и без предоставления заслуживающих доверия доказательств заявляется, что "highly likely" это Россия. Видимо, такая линия становится своеобразным трендом в международных отношениях. Все это очень прискорбно", — добавил постпред.
Международная следственная группа (JIT) ранее представила промежуточные результаты расследования инцидента. Международное следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Москва категорически отвергает эти обвинения.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля.