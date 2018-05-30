ООН, 30 мая — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал безапелляционными призывы к Москве взять вину за крушение малайзийского Boeing на востоке Украины.

Ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок призвал Россию взять на себя ответственность за авиакатастрофу в Донбассе. На просьбу журналиста обосновать это доказательствами Блок сообщил, что "комиссия по расследованию на прошлой неделе опубликовала веские доказательства, что ЗРК "Бук" находился во владении российской армии".

"Министр иностранных дел Нидерландов сегодня сообщил о выдвинутом Нидерландами и Австралией безапелляционном требовании к России признать свою вину. Хочу еще раз напомнить, если вы об этом забыли, с Россией на языке ультиматумов разговаривать никому не позволим", — сказал российский дипломат на заседании Совбеза ООН по Украине.

"Мы подтверждаем нашу готовность оказывать всевозможное содействие по-настоящему транспарантному и независимому следствию и не можем принять беспочвенных выводов ССГ (совместной следственной группы). "Учитывая то, какими дурными методами работают сегодня отдельные государства, мы можем доверять только тем расследованиям, полноправным участником которых является Россия", — подчеркнул Небензя.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа (JIT) представила промежуточные результаты расследования инцидента. Международное следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, дислоцированной в Курске. Москва категорически отвергает эти обвинения.

МИД России заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие. Он отметил, что Россия изначально предлагала сотрудничество в расследовании, однако ее к этой работе не допустили. При этом в расследовании участвует Украина, несмотря на то что Киев нарушил международные правила и не закрыл воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия.