В МИД раскритиковали подход Австралии и Нидерландов к компенсациям по MH17

МИНСК, 29 мая — РИА Новости. Россия считает неуместным ультимативный подход Австралии и Нидерландов по компенсациям в связи с крушением Boeing на Украине в июле 2014 года до завершения расследования, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с белорусским коллегой.

Отметив, что расследование крушения самолета еще не закончено, министр заявил: "Уже на этой стадии российская сторона должна согласиться вступить в переговоры с Австралией и Нидерландами для согласования размера компенсации. Один-в-один логика, которая была применена в так называемом "деле Скрипалей", когда было сказано, что весьма вероятно, что это сделали русские".

"Поэтому давайте признайте свою вину, а расследование будем продолжать, оно до сих пор не закончено", — добавил министр, назвав это "искушением поиграть на русофобии", "отвлечь внимание общественности".

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная следственная группа (JIT) ранее представила промежуточные результаты расследования инцидента. Международное следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Москва категорически отвергает эти обвинения.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие. Он отметил, что РФ изначально предлагала совместную работу по расследованию, однако ее не допустили. При этом в работе следствия принимает участие Украина, несмотря на то, что Киев нарушил международные правила и не закрыл воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия.