Посол в Австралии прокомментировал обвинения против России по MH17

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Посол РФ в Австралии Григорий Логвинов назвал обвинения РФ в причастности к крушению малазийского Boeing MH17 "заранее спланированной провокацией", комментируя требование Австралии и Нидерландов к России признать ответственность за катастрофу.

"Австралийские премьер-министр Малкольм Тернбулл и министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп безапелляционно поддержали выводы Международной следственной группы (JIT). Более того, они потребовали, чтобы Россия продемонстрировала "раскаяние" и согласовала размер "компенсации" жертвам трагедии рейса МН17", — говорится в заявлении посла.

Логвинов также отметил, что так называемое "расследование" основано на данных соцсетей и ряда международных неправительственных организаций, которые не раз были скомпрометированы размещением ложной информации. "Мы имеем дело с заранее спланированной провокацией", — заявил посол.

"Несмотря ни на что, все наши усилия по запуску серьезной, основательной и профессиональной совместной работы категорически отвергаются", — отмечает Логвинов в заявлении. Тем не менее Россия продолжит способствовать установлению истины о крушении, чтобы предать виновных правосудию, добавил посол.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В минувший четверг Международная следственная группа (JIT) представила промежуточные результаты расследования крушения МН17 на востоке Украины. Международное следствие утверждает, что малайзийский Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Москва категорически отвергает эти обвинения.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие. Он отметил, что РФ изначально предлагала совместную работу по расследованию, однако ее не допустили. При этом в работе следствия принимает участие Украина, несмотря на то, что Киев нарушил международные правила и не закрыл воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия.