Нидерланды и Австралия обвинили Россию в крушении MH17 в Донбассе‍

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Нидерланды и Австралия признали "ответственность России" за поставку ЗРК "Бук", который "использовался для того, чтобы сбить MH17", говорится в заявлении голландского правительства.
Нидерландские власти отметили, что "правительство сейчас предпринимает следующий шаг по формальному признанию ответственности России".
"Это сложный юридический процесс, есть несколько способов сделать это… Возможный следующий шаг — передача дела в международный суд или организацию для вынесения решения", — говорится в заявлении.
Промежуточные результаты расследования
Накануне Международная следственная группа (JIT) представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.
В военном ведомстве выразили озабоченность нацеленностью голландского следствия на обоснование своих выводов за счет использования только изображений из социальных сетей, подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами.
Одним из аргументов следователей о якобы возможной причастности России к трагедии является продемонстрированная уцелевшая обшивка двигателя зенитной ракеты комплекса "Бук".
Нанесенный на двигатель серийный номер указывает, что агрегат произвели в 1986 году в Советском Союзе, после 2011 года все ракеты данного года выпуска в России изъяли, списали и отправили на утилизацию. В то же время с момента прекращения существования СССР в 1991 году и последовавшего раздела военного имущества на Украину, получившую в собственность около 20 дивизионов ЗРК "Бук", не было поставлено ни одной новой зенитной ракеты.
Ответ Кремля
В Кремле также категорически отвергли обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
"Расследование, которое производилось в Нидерландах следственной группой, оно не включало в себя российскую сторону, хотя украинская сторона была представлена", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Москва не знает, в какой степени можно доверять результатам этой работы, потому что не имела возможности быть полноправным участником работы этой следственной группы.
Он отменил, что "именно Украина, на территории которой в то время проходили боевые действия, не предприняла надлежащих мер по закрытию своего воздушного пространства".
Крушение MH17
Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.
Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.