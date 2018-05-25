Нидерланды и Австралия обвинили Россию в крушении MH17 в Донбассе‍

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Нидерланды и Австралия признали "ответственность России" за поставку ЗРК "Бук", который "использовался для того, чтобы сбить MH17", говорится в заявлении голландского правительства.

Так, обе страны призвали Москву вступить в переговоры "для установления справедливости" в деле о крушении Boeing рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года.

Нидерландские власти отметили, что "правительство сейчас предпринимает следующий шаг по формальному признанию ответственности России".

"Это сложный юридический процесс, есть несколько способов сделать это… Возможный следующий шаг — передача дела в международный суд или организацию для вынесения решения", — говорится в заявлении.

Промежуточные результаты расследования

Накануне Международная следственная группа (JIT) представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

Между тем российское Минобороны обратило внимание, что выводы JIT базируются в основном на данных из соцсетей, а показания очевидцев и данные российской стороны были проигнорированы.

В военном ведомстве выразили озабоченность нацеленностью голландского следствия на обоснование своих выводов за счет использования только изображений из социальных сетей, подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами.

Одним из аргументов следователей о якобы возможной причастности России к трагедии является продемонстрированная уцелевшая обшивка двигателя зенитной ракеты комплекса "Бук".

Нанесенный на двигатель серийный номер указывает, что агрегат произвели в 1986 году в Советском Союзе, после 2011 года все ракеты данного года выпуска в России изъяли, списали и отправили на утилизацию. В то же время с момента прекращения существования СССР в 1991 году и последовавшего раздела военного имущества на Украину, получившую в собственность около 20 дивизионов ЗРК "Бук", не было поставлено ни одной новой зенитной ракеты.

Ответ Кремля

Таким образом, сообщает Минобороны, единственной причиной умышленного замалчивания голландской следственной комиссией источника происхождения показанного ракетного двигателя является его более чем вероятная принадлежность украинским вооруженным силам.

В Кремле также категорически отвергли обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

"Расследование, которое производилось в Нидерландах следственной группой, оно не включало в себя российскую сторону, хотя украинская сторона была представлена", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Москва не знает, в какой степени можно доверять результатам этой работы, потому что не имела возможности быть полноправным участником работы этой следственной группы.

Он отменил, что "именно Украина, на территории которой в то время проходили боевые действия, не предприняла надлежащих мер по закрытию своего воздушного пространства".

Крушение MH17

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.