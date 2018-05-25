РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
MH17. Расследование

Минобороны отвергло обвинения в том, что сбивший MH17 "Бук" был из РФ

00:4025.05.2018
060
© Максим БлиновПерейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах.Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах.
© Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Минобороны заявило, что выводы Международной следственной группы JIT, расследовавшей обстоятельства крушения Boeing на востоке Украины в июле 2014 года, базируются в основном на данных из соцсетей, а показания очевидцев и данные российской стороны были проигнорированы.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Вооруженных сил России. 18 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Путин прокомментировал результаты расследования катастрофы MH17
Ранее JIT заявила, что Boeing сбили из ЗРК "Бук" российской армии. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

Не верить фейкам

В российском военном ведомстве отметили, что представителям Международной следственной группы следует опираться прежде всего на факты и свидетельские показания, а не поделки фейкогенераторов из Bellingcat или Службы безопасности Украины.

Минобороны обратило внимание, что голландские следователи не учли и отвергли показания очевидцев из близлежащих к району катастрофы украинских населенных пунктов, которые подтверждали пуск ракеты  с подконтрольных Киеву территорий.

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МИД РФ назвал "однобоким" расследование крушения MH17 международной группой
Также в ведомстве добавили, что многочисленные свидетели трагедии в небе Украины — "не обезличенные изображения из социальных сетей, а конкретные люди, которые сделали свои заявления под запись, в том числе представителям европейских и американских СМИ".

Время расставит все точки над "i"

Позицию Минобороны поддержал авиаэксперт Виктор Прядка. Он назвал выводы JIT политически мотивированным.

Эксперт напомнил, что российское следствие установило принадлежность ракеты украинским вооруженным силам по форме поражающих элементов. Кроме того, в пользу этой версии говорят различные видеоматериалы, на которых отмечено передвижение украинских "Буков" в месте авиакатастрофы, отметил специалист.

Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Эксперт раскритиковал заявления о причастности России к крушению МН17
По его словам, нет оснований пересматривать выводы, уже сделанные российскими экспертами: самолет был сбит украинскими военными. 
"Возможно, они это сделали и не специально. Они могли проводить учебные мероприятия, тренировали отработку захвата цели. И кто-то случайно или специально мог нажать на "старт", и произошла эта катастрофа", — заявил Прядка.

Он также выразил сожаление, что JIT принимала во внимание только материалы, предоставленные украинской стороной, хотя они изначально вызывали сомнение.

"Скорее всего, определенная группа политиков нацелила следственную группу на продолжение формирования негативного образа России в глазах европейского сообщества, что, конечно, вряд ли является разумным. Остается надеяться, что время расставит все точки над "i", и рано или поздно истина восторжествует", — отметил эксперт.
Промежуточные итоги

Международная следственная группа (JIT), занимающейся крушением рейса МН17 на востоке Украины, объявила промежуточные результаты расследования
© REUTERS / Francois Lenoir
"Мы еще не готовы". О чем молчит следствие по делу сбитого МН17
В четверг международная следственная группа JIT обнародовала промежуточные результаты расследования. Следователи утверждают, что лайнер Boeing 777 под Донецком был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска. При этом они затруднились сообщить, когда и в какой суд передадут итоги расследования.

Гибель MH17

Малайзийский Boeing 777, выполнявший рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины. На его борту были 298 человек, все они погибли.

Украинские власти обвинили в катастрофе ополченцев, те заявили, что у них не было средств, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Международная следственная группа утверждает, что ЗРК "Бук" поразивший самолет, якобы доставили из России, а потом вернули обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны лишь на данных, полученных от Киева. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем противовоздушной обороны, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что лайнер сбили с территории, которая контролировалась украинскими вооруженными силами.

Комментировать
MH17. Расследование
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена