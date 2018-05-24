СТРЕЛЬНА, 24 мая — РИА Новости. Россию не допускают к расследованию катастрофы малайзийского лайнера рейса MH17 на востоке Украины, Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие, заявил президент РФ Владимир Путин.

На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин отметил, что поскольку весь день работал с французским коллегой, не успел ознакомиться с выводами группы следователей.

"Но могу вам сказать сразу, даже не знакомясь с тем, что там есть. Наше отношение к делу такое: мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии, но, на наше удивление, нас к этому расследованию не допускают. Украинская сторона там работает, несмотря на то, что Украина нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия, но она работает, а Россия нет", — заявил Путин.

"Поэтому нам не известно, что там пишут, на чем основано то, что эта комиссия пишет. Для того, чтобы мы признали то, что там излагается, мы должны принимать полноценное участие в расследовании. Но в любом случае, мы будем относиться к этому внимательно, с уважением, и проанализируем все, что там изложено, сформулируем наше отношение к этому делу, но пока я не видел даже этого текста", — добавил Путин.

Международная следственная группа JIT в четверг представила промежуточные результаты расследования. Международное следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был якобы доставлен из России, а потом возвращен обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.