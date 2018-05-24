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MH17. Расследование

Минобороны прокомментировало "новые доказательства" по делу MH17

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20:0224.05.2018
(обновлено: 20:58 24.05.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах. Архивное фотоПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Минобороны РФ ответило на заявления Международной следственной группы JIT, расследовавшей обстоятельства крушения Boeing на востоке Украины в июле 2014 года: российское ведомство обратило внимание, что выводы JIT базируются в основном на данных из соцсетей, а показания очевидцев и данные российской стороны были проигнорированы.

Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014 года на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ранее Международная следственная группа JIT представила промежуточные результаты расследования. Международное следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования, отметив только, что "ближе к концу, чем к началу".

Голландцы делали выводы на данных соцсетей…

Днем в четверг оборонное ведомство разослало по СМИ пресс-релиз со своими комментариями к докладу группы JIT. По заявлению Минобороны РФ, "вызывает озабоченность нацеленность голландского следствия на обоснование своих выводов за счет использования только изображений из социальных сетей, подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами". "Причем часть использованных в ходе брифинга изображений, подготовленных украинскими спецслужбами, ранее не раз демонстрировались псевдорасследователями из Bellingcat", — отметило ведомство.

Цветы на фюзеляже лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Глава департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен на заседании международной следственной группы ранее в четверг заявил, что ЗРК "Бук", из которого, предположительно, сбили малайзийский лайнер, принадлежал российским Вооруженным силам. Нидерландские эксперты изучили все доступные изображения "Бука" и установили, что он имеет ряд уникальных особенностей. По ним следственная группа определила, что пусковая установка принадлежала 53-й зенитной бригаде из Курска.

Минобороны, в свою очередь, опровергло сам факт того, что российский ЗРК когда-либо пересекал российско-украинскую границу.

"Минобороны России как в первые часы после трагедии, так и в дальнейшем официально опровергло инсинуации украинской стороны о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе в небе Украины и доводило соответствующие доказательства голландской следственной группе. Ни одного зенитного ракетного комплекса ВС РФ российско-украинскую границу никогда не пересекало", — говорится в сообщении.

Также российские военные отметили, что приближение каких-либо воздушных объектов к Boeing с восточной стороны не было зафиксировано радаром, находившимся в Ростовской области.

Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Международной следственной группе были переданы все непрерывные первичные (необработанные) данные, полученные с трассового радиолокационного комплекса "Утес-Т", который 17 июля 2014 года работал, находясь в Ростовской области, вблизи поселка Усть-Донецкий. Приближение каких-либо воздушных объектов к пассажирскому Boeing с восточной стороны, в том числе со стороны населенного пункта Снежное или Первомайское, данным радаром не обнаружено", — говорится в сообщении.

…и игнорировали данные очевидцев и России… 

При этом, отмечает ведомство, голландские следователи проигнорировали действительно важные сведения. В частности, в своей работе они не учитывают показания очевидцев о пуске ракеты с подконтрольной украинским ВС территории.

Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© Максим Блинов
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Авиаэксперт объяснил, почему нельзя верить выводам следствия по МH17
"Голландскими следователями абсолютно не учитываются и отвергнуты показания очевидцев из близлежащих к району катастрофы украинских населенных пунктов, свидетельствующие о пуске ракеты с территории, подконтрольной украинским вооруженным силам", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что многочисленные свидетели трагедии в небе Украины — "не обезличенные изображения из социальных сетей, а конкретные люди, которые сделали свои заявления под запись, в том числе представителям европейских и американских СМИ".

"В рамках взаимодействия с голландскими правоохранительными органами российской стороной были представлены исчерпывающие доказательства, подтвержденные в том числе натурными испытаниями, однозначно указывающие на причастность именно украинских расчетов ЗРК "Бук" к уничтожению в небе Украины пассажирского "Боинга" из Нидерландов", — резюмирует сообщение.

…и готовят почту для новых санкций 

Заявления Международной следственной группы являются бездоказательными и направленными на подготовку к новым санкциям против России, заявил РИА Новости известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Новая порция обвинений не основана на каких-либо фактах, она является политически ангажированной и призванной в отсутствие реальных доказательств подкрепить первоначальную западную и украинскую версии о якобы причастности России и ополченцев Донбасса к авиационной катастрофе малайзийского Боинга", — сказал эксперт.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Лавров напомнил позицию России по расследованию крушения MH17
Он напомнил, что ведущий разработчик и производитель в области воздушных средств поражения "Алмаз-Антей" дважды проводил натурные эксперименты, моделирующие ситуацию с поражением малайзийского Boeing над Донбассом. "По результатам экспериментов полностью опровергнуты утверждения о типе ракеты и о месте ее запуска. Если принимать как данность, что Boeing малайзийских авиалиний был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", то его могла поразить только ракета 9М38 со стороны населенного пункта Зарощенское, который контролировался украинскими военными, на вооружении которых были ЗРК "Бук", доставшиеся Киеву после распада СССР", — отметил Коротченко.

Эксперт напомнил, что члены международной комиссии приглашались на второй натурный эксперимент, но отказались ехать в Россию. "Несмотря на это, все материалы были предоставлены международной комиссии, и по результатам технического и инженерного анализа они полностью опровергают утверждения международной комиссии", — сказал он.

Упомянутое заявление Международной следственной группы может быть связано с новой попыткой давления на Россию и как повод для новых санкций против РФ, отметил Коротченко. К слову, министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп уже потребовала, чтобы Россия дала ответы в связи с последними данными Международной следственной группы по крушению MH17.

Летчик Владислав Волошин. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Роман Николаев/ Администрация президента Украины /
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"Очевидно, что в рамках дальнейшего давления на Россию и, возможно, подготовки новых санкций, Запад использует политически ангажированные выводы для того, чтобы настоять на первоначальной версии обвинения", — сказал эксперт.

Коротченко подчеркнул, что остаются неясными, в частности, вопросы проведения расследования Нидерландами на территории Украины, на вооружении которой стоят "Буки" с ракетами 9М38, и вооруженные силы которой контролировали поселок Зарощенское.

"Запрашивали ли Нидерланды у Украины документы по тем ЗРК "Бук-М1" Вооруженных сил Украины, с какой целью они находились в районе крушения "Боинга", опрашивались ли украинские военнослужащие-зенитчики, изымались ли боевые документы и осматривались ли нидерландскими следователями сами украинские пусковые установки Буков?" — задается вопросом эксперт.

Директор Центра политических исследований Владимир Евсеев обратил внимание, что за четыре года голландская комиссия "не сделала элементарные вещи, которые всегда делают при расследовании катастроф". "Не были извлечены все обломки, не произвели раскладку этих элементов на земле, не учли ту информацию, которую Россия предоставила о нахождении непосредственной близости украинского истребителя", — привел примеры эксперт.

Новый доклад он расценил как "элемент давления на РФ и нежелание признавать факт своего покрывательства преступного режима".

Киев получил повод для наступления

На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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"Алмаз-Антей" опроверг версию попадания в рейс MH17 "невидимой" ракеты‍
Кроме того, экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов считает, что заявления о вине России в гибели малайзийского Boeing призваны ограничить в действиях нашу страну в свете наступления Киева с целью отрезать ДНР и ЛНР от российских границ.

"Такие заявления делаются сейчас, потому что сегодня ведется подготовка к новому витку конфронтации ВСУ с Донецком и Луганском, чтобы отрезать эти непризнанные республики от российских границ. Приурочить наступление Киев хочет к моменту, когда Россия будет скована, к тому же к чемпионату мира по футболу", — сказал Ивашов РИА Новости.

По его словам, в преддверии чемпионата мира Россия будет ограничена в своих возможностях влияния на ситуацию на Донбасе, пытаясь избежать международных скандалов. Этим желанием попытаются воспользоваться Украина и Запад для реализации своих внешнеполитических планов, считает он.

Крушение малайзийского Boeing под Донбассом
© РИА Новости, Инфографика
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Расследование крушения малайзийского Boeing под Донецком

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MH17. Расследование
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