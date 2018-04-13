Лавров напомнил позицию России по расследованию крушения MH17

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. С лета 2015 года никакой информации в Совет Безопасности ООН от нидерландского следствия по крушению Boeing в Донбассе не поступало, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Он отметил, что генсек ООН ни разу не доложил о том, что происходит, хотя обязан это сделать, а Москва не раз высказывала озабоченность организацией следствия. Лавров также подчеркнул, что Россия оказывала и оказывает содействие нидерландской стороне в ходе технического расследования крушения Boeing, а также отвечает на все запросы голландской прокуратуры.
Глава российского МИД подчеркнул, что Россия передала значительный объем информации о крушении самолета, в том числе первичные необработанные данные радиолокационного наблюдения в момент катастрофы. "Передаваемые нами материалы учитываются либо поверхностно, либо избирательно, либо просто не учитываются", — отметил он.
Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. МИД Нидерландов ранее сообщил, что суд по делу о крушении малайзийского самолета пройдет в этой стране. Большинство жертв трагедии — подданные Нидерландов.