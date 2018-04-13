Лавров напомнил позицию России по расследованию крушения MH17

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. С лета 2015 года никакой информации в Совет Безопасности ООН от нидерландского следствия по крушению Boeing в Донбассе не поступало, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"От нидерландского следствия мы получили только одно письмо самого общего содержания без каких-либо конкретных фактов, это было летом 2015 года. С тех пор никакой информации в СБ ООН не поступало", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с нидерландским коллегой Стефом Блоком.

Он отметил, что генсек ООН ни разу не доложил о том, что происходит, хотя обязан это сделать, а Москва не раз высказывала озабоченность организацией следствия. Лавров также подчеркнул, что Россия оказывала и оказывает содействие нидерландской стороне в ходе технического расследования крушения Boeing, а также отвечает на все запросы голландской прокуратуры.

Глава российского МИД подчеркнул, что Россия передала значительный объем информации о крушении самолета, в том числе первичные необработанные данные радиолокационного наблюдения в момент катастрофы. "Передаваемые нами материалы учитываются либо поверхностно, либо избирательно, либо просто не учитываются", — отметил он.

Москву также интересует, почему у голландской следственной группы нет вопросов к Украине по поводу ее вклада в расследование, подчеркнул министр. "Хотя до сих пор ни один из украинских диспетчеров, который в тот день дежурил, не был допрошен. Украинские данные радиолокационного наблюдения не получены следователями, и также вызывает вопросы то, что голландские власти официально заявили, что вопрос о том, почему Украина не закрыла свое воздушное пространство, не является предметом ведущегося расследования по линии совместной следственной группы", — сказал Лавров.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. МИД Нидерландов ранее сообщил, что суд по делу о крушении малайзийского самолета пройдет в этой стране. Большинство жертв трагедии — подданные Нидерландов.