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MH17. Расследование

В "Алмаз-Антей" заявили, что Россия не могла изменить данные по МН17

01:1804.04.2018
(обновлено: 01:49 04.04.2018)
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкНа месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фотоНа месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Представители концерна "Алмаз-Антей" опровергли заявление прокуратуры Нидерландов о том, что российские радары не могли засечь ракету, сбившую в 2014 году пассажирский лайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донбассом.

Летчик Владислав Волошин. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Роман Николаев/ Администрация президента Украины /
Предполагаемый виновник крушения MH17 совершил самоубийство

"Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что без разрушения структуры первичного файла внесение каких-либо изменений в подобные данные невозможно. Это сразу было бы видно", — говорится в официальном ответе Концерна ВКТО "Алмаз-Антей" на заявление Совместной следственной группы по MH17.

В нем также отмечается, что концерн "Алмаз-Антей" передал Международной комиссии сырые данные с российской РЛС и способы их обработки.

"Голландским специалистам первичная радиолокационная информация была передана в формате файла первичной регистрации, то есть до процедуры какой-либо фильтрации аппаратурой трассовой обработки радиолокационного комплекса", — сказано в заявлении.

"Невидимая" ракета

Прокуратура Нидерландов, занимающаяся расследованием крушения MH17, ранее заявила, что эксперты, которым поручили изучить данные радаров, представленных российской стороной, пришли к выводу, что ракета могла быть выпущена из ЗРК "Бук", будучи при этом "невидимой на снимках радаров".

Эксперты предположили, что отсутствие ракеты на показаниях радиолокаторов вовсе не свидетельствует о том, что она не находилась в воздушном пространстве.

В деле 25 фигурантов

Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Офицер СБУ рассказал, как Киев "расследовал" крушение MH17
В начале января заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин заявил, что украинское и голландское следствие пока не готовы озвучить имена подозреваемых в деле о малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17, однако в деле фигурируют около 25 человек.

"Никаких фамилий в данный момент следствие ни украинское, ни голландское назвать не готово. Мы вместе с голландским правительством и другими странами, которые входят в совместную следственную группу, продолжаем координацию усилий для скорейшего расследования этого преступления. Как только следствие будет завершено, соответствующая группа лиц получит уведомления о привлечении в качестве подозреваемых, после этого планируется передача соответствующих уголовных производств в голландский суд", — сказал Енин в комментарии телеканалу "112 Украина".

Участие России в расследовании

На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Экс-майор ВСУ заявил, что MH17 сбили с подконтрольной Киеву территории
Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин сообщил, что российская сторона предоставляла Нидерландам и совместной следственной группе все необходимые данные для расследования катастрофы MH17 в Донбассе.

"Все эти годы мы пытались помочь, предоставляя нидерландским следователям все необходимые данные, включая результаты эксперимента, проведенного производителем ракет "Бук" — компанией "Алмаз-Антей". Более года назад российская сторона передала совместной следственной группе первичные данные, которые имеют высочайшую важность для понимания того, что произошло и как это произошло", — сообщил он в интервью телерадиокомпания NOS.

Россия, отметил Шульгин, вне всяких сомнений стремится к тому, чтобы те, кто виновен в трагедии, были призваны к ответственности.

Крушение MH17

Специалист по авиационному праву профессор Эльмар Гимулла (Германия)
© Фото : официальный сайт Эльмара Гимуллы
Немецкий адвокат погибших пассажиров MH17: "В катастрофе виновна Украина"
Boeing 777 компании Malasia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек.

Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что самолет был сбит с помощью комплекса ПВО "Бук" с территории, подконтрольной ополченцам.

В МИД России указывают на предвзятость следствия, выводы которого основаны на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, которая контролируется силовиками.

Ранее Москва уже передавала иностранным экспертам данные о крушении MH-17, однако в январе этого года голландская сторона заявила, что не смогла их расшифровать и обратится с новым запросом к российским властям.

Крушение малайзийского Boeing под Донбассом
© РИА Новости, Инфографика
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Расследование крушения малайзийского Boeing под Донецком
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MH17. Расследование
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