Россия не могла изменить данные по МН17, заявили в "Алмаз-Антей"

Ополченец на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области

Ополченец на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россия не могла внести изменения в радиолокационные данные, переданные Международной комиссии, говорится в официальном ответе Концерна ВКО "Алмаз-Антей" на заявление Совместной следственной группы по МН17.

"Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что без разрушения структуры первичного файла внесение каких-либо изменений в подобные данные невозможно. Это сразу было бы видно", — сказано в сообщении.

В нем также отмечается, что концерн "Алмаз-Антей" передал Международной комиссии сырые данные с российской РЛС и способы их обработки.

"Голландским специалистам первичная радилокационная информация была передана в формате файла первичной регистрации, то есть до процедуры какой-либо фильтрации аппаратурой трассовой обработки радиолокационного комплекса", — сказано в заявлении.