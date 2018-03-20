МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Владиславу Волошину за день до самоубийства позвонил неизвестный, после чего украинский летчик сильно встревожился. Об этом сообщает николаевский городской медиапортал "Новости-N".

Жена погибшего, Надежда, сообщила полиции, что накануне гибели ее муж по телефону общался с кем-то. После звонка у него резко ухудшилось настроение, Волошин перестал общаться с супругой и ушел спать. Утром он остался в таком же расположении духа.

При этом женщина не знает, кто мог звонить ее мужу.

Волошин совершил попытку суицида у себя дома и умер по пути в больницу. Его фамилия фигурирует в показаниях украинского военнослужащего по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. В них указывается, что самолет мог быть сбит со штурмовика, которым управлял Волошин. В СБУ утверждают, что в день катастрофы Волошин не совершал вылетов.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.