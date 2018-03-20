МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Покончивший с собой украинский военный летчик Владислав Волошин сталкивался с психологическими проблемами, связанными с его военным прошлым, заявил его товарищ, журналист Юрий Бутусов.

"Вечером в субботу (Волошин — ред.) резко замкнулся в себе. После возвращения с фронта Владу нужна была помощь психологов, пережитое иногда давало о себе знать, там, на войне он свой барьер страха давно перешел. Но к психологам он не обращался. Жену смена настроения не удивила, знала, что бывает", — написал Бутусов в своем Facebook.

Журналист выразил уверенность в подлинности переписки, в которой Волошин говорит о "суицидальных настроениях" и давлении со стороны местных властей. При этом Бутусов отмечает, что семья и близкие считали, что отношения бывшего летчика с администрацией Николаевской области были рабочие.

"Телефон изъят полицией, все его сообщения проверяются, ни одна версия в настоящий момент не отброшена, будет проверено все, включая конфликт из-за возможных нарушений при достройке аэропорта", — добавил Бутусов.

Ранее журналист заявлял, что погибший не страдал от депрессии и казался "твердым как алмаз".

Самоубийство летчика

Волошин совершил попытку суицида у себя дома и умер по пути в больницу. Как рассказали полиции родственники пилота, в последнее время бывший летчик находился в подавленном состоянии.

Фамилия погибшего фигурирует в показаниях украинского военнослужащего, проходящего в России свидетелем по делу о крушении малазийского Boeing.

Он утверждал, что самолет могли сбить со штурмовика, который пилотировал Волошин. В СБУ при этом заявляют, что Волошин служил в украинской армии, однако в день катастрофы полетов не совершал.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.