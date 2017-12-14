Генпрокуратура ДНР сообщила об обнаружении останков на месте крушения MH17

ДОНЕЦК, 14 дек — РИА Новости. На месте крушения малайзийского Boeing 777 в Донбассе обнаружены останки, сообщили в четверг РИА Новости в Генпрокуратуре самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее Генпрокуратура ДНР сообщила, что в августе на месте крушения MH17 журналист из США Патрик Ланкастер обнаружил останки, предположительно, жертв авиакатастрофы. Они были изъяты и переданы следственной группе Нидерландов. Позже представитель голландского министерства юстиции Сентина ван дер Меер заявил, что идентифицированы останки семи жертв катастрофы Boeing, которые передали представители ДНР.

"Тринадцатого декабря отделом по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества следственного управления генеральной прокуратуры ДНР была проведена выемка костных фрагментов, обнаруженных в районе населенного пункта Грабово гражданином США Патриком Ланкастером", — сказал представитель Генпрокуратуры ДНР.

По его словам, останки направлены для исследования в республиканское бюро судебно-медицинских экспертиз.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины при не выясненных пока обстоятельствах. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону.