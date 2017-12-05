Рада продлила работу миссии по расследованию крушения MH17 в Донбассе

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Парламент Украины по предложению президента Петра Порошенко продлил до 1 августа 2018 года работу миссии по расследованию малайзийского Boeing в Донбассе в июле 2014 года.

Закон о продлении срока действия соглашения между Украиной и Нидерландами о международной миссии защиты расследования на заседании во вторник поддержали 257 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Работу этой миссии продлевают уже не первый год. В прошлом году ее работа была продлена до 1 августа 2017 года.

Украина и Нидерланды 28 июля 2014 года заключили соглашение о международной миссии защиты расследования, цель ее работы — выяснение причин крушения малайзийского авиалайнера в Донецкой области. Данную миссию создали с целью содействия сбору останков и проведению расследования на месте авиакатастрофы самолета, произошедшей 17 июля 2014 года. Миссия состоит из экспертов и представителей полиции Нидерландов, Австралии и других стран, граждане которых находились в самолете Boeing —777.

Рейс МН17 Амстердам-Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.