Нидерланды опознали останки семи жертв крушения MH17, переданные ДНР

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Нидерланды идентифицировали останки семи жертв катастрофы малайзийского Boeing над востоком Украины, которые в начале октября передали представители самопровозглашенной ДНР, сообщила РИА Новости представитель голландского министерства юстиции Сентина ван дер Меер.

"Некоторые фрагменты тел, которые были ранее переданы голландским властям, содержат ДНК семи жертв катастрофы MH17. Национальная следственная группа сообщила об этом ближайшим родственникам погибших", — рассказала представитель ведомства.

Она отметила, что судебный институт Нидерландов (Netherlands Forensic Institute) продолжает работу по идентификации других переданных в октябре останков.

МИД Нидерландов ранее сообщил, что суд по делу о крушении в Донецкой области в июле 2014 года малайзийского самолета Boeing рейса MH17 пройдет в этой стране. Большинство жертв крушения являлись подданными Нидерландов. Круг подозреваемых пока не определен.

Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразившего самолет, — это ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.

Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно.

В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.