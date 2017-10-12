СМИ: в Киеве пятерых россиян вызвали на допрос по делу о крушении MН17

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Служба безопасности Украины вызвала на допрос в качестве подозреваемых пять граждан РФ; по данным СМИ, речь идет об уголовном деле о крушении MH17 в Донбассе летом 2014 года.

На сайте СБУ опубликованы повестки о вызове на допрос на конце октября россиян Сергея Дубинского, Олега Пулатова, Евгения Васильева, Ельдара Оруджева и Эдуарда Гилазова в рамках одного и того же уголовного дела. При этом в повестках содержится лишь порядковый номер дела, а его суть неизвестна.

По данным информагентства "Украинские новости", все эти граждане являются фигурантами уголовного дела о крушении Boeing 777.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

МИД Нидерландов ранее сообщил, что суд по делу о крушении малайзийского самолета пройдет в этой стране. Большинство жертв крушения являлись подданными Нидерландов. Круг подозреваемых пока не определен. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразившего самолет, — это ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.

Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был якобы доставлен из России, а потом возвращен обратно.

В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.