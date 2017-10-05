Офицер СБУ рассказал, как Киев "расследовал" крушение MH17

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Перешедший на сторону ополченцев ДНР начальник шифровального отдела СБУ по Донецкой области Роман Лабусов рассказал о расследовании Киевом крушения Boeing 777 "Малайзийских авиалиний". Об этом сообщают "Вести".

По словам офицера, перед сотрудниками СБУ поставили задачу собрать информацию, которая ввела бы следствие в заблуждение.

"То, что проходило через нас, это была поставлена команда собрать факты, которые бы искажали информацию. По поводу, кто это сделал. Которые не отражают действительность", — заявил Лабусов.

Он добавил, что расследование Киева было нацелено на то, чтобы "замести следы".

"Дезинформация. Вот на это было направлено так называемое расследование по поводу крушения", — подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Ранее днем Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило о переходе на сторону ополчения человека, представившегося подполковником Романом Лабусовым, начальником подразделения шифровальной связи СБУ. В ведомстве рассказали, что офицер передал республике несколько тысяч документов о деятельности спецслужб в отношении Донбасса и России.

В четверг Генпрокуратура ДНР заявила, что располагает новыми данными, которые подтверждают, что ракета "Бук", сбившая Boeing, была запущена с подконтрольной Киеву территории.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.