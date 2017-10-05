Офицер СБУ рассказал, как Киев "расследовал" крушение MH17

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Перешедший на сторону ополченцев ДНР начальник шифровального отдела СБУ по Донецкой области Роман Лабусов рассказал о расследовании Киевом крушения Boeing 777 "Малайзийских авиалиний". Об этом сообщают "Вести".
"То, что проходило через нас, это была поставлена команда собрать факты, которые бы искажали информацию. По поводу, кто это сделал. Которые не отражают действительность", — заявил Лабусов.
Он добавил, что расследование Киева было нацелено на то, чтобы "замести следы".
"Дезинформация. Вот на это было направлено так называемое расследование по поводу крушения", — подчеркнул экс-сотрудник СБУ.
В четверг Генпрокуратура ДНР заявила, что располагает новыми данными, которые подтверждают, что ракета "Бук", сбившая Boeing, была запущена с подконтрольной Киеву территории.
Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.