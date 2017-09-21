Совместная следственная группа подписала соглашение по МН17

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Пять стран-участниц совместной группы по расследованию катастрофы MH17 подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании, сообщается на сайте правительства Нидерландов.

В группу входят Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина. В документе говорится о политической поддержке сторон "уголовного преследования лиц, обвиняемых в сбивании самолета рейса МН17".

"Страны группы настроены привлечь виновных к ответственности, и соглашение прямо свидетельствует об этом", — заявил министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс.

По его словам, участники группы в июле решили, что обвинения будут выдвигаться в Нидерландах по голландским законам, но "при активной поддержке со стороны международного сообщества".

Boeing 777 компании Malasia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек. Большинство жертв крушения являлись подданными Нидерландов.

Следователи совместной группы утверждают, что самолет был сбит комплексом ПВО "Бук" с территории, подконтрольной ополченцам.

В МИД России указывают на предвзятость следствия, выводы которого основаны на информации, полученной от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролируемой силовиками.