ДНР передаст Нидерландам найденные на месте крушения Boeing 777 останки

ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики готова передать Нидерландам останки, найденные на месте крушения малайзийского Boeing 777 в Донбассе, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
"Генеральная прокуратура ДНР отреагировала на опубликованный в средствах массовой информации репортаж гражданина США, корреспондента Патрика Ланкастера, об обнаружении на месте крушения 17 июля 2014 года Boeing 777, следующего рейсом МН-17, возможных жертв катастрофы", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.
По данным ведомства, сотрудники прокуратуры изъяли останки и провели экспертизу. "Результаты экспертизы показали, что часть из них, предположительно, может являться останками человека. В связи с этим Генеральная прокуратура ДНР в ближайшее время намерена официально обратиться к генеральному прокурору Королевства Нидерландов с готовностью передать в законном порядке данные останки для обследования и последующего приобщения к материалам расследования", — отметили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что готовы и дальше "оказывать безоговорочное содействие международному следствию по данному факту".