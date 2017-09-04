ДНР передаст Нидерландам найденные на месте крушения Boeing 777 останки

ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики готова передать Нидерландам останки, найденные на месте крушения малайзийского Boeing 777 в Донбассе, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Генеральная прокуратура ДНР отреагировала на опубликованный в средствах массовой информации репортаж гражданина США, корреспондента Патрика Ланкастера, об обнаружении на месте крушения 17 июля 2014 года Boeing 777, следующего рейсом МН-17, возможных жертв катастрофы", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

По данным ведомства, сотрудники прокуратуры изъяли останки и провели экспертизу. "Результаты экспертизы показали, что часть из них, предположительно, может являться останками человека. В связи с этим Генеральная прокуратура ДНР в ближайшее время намерена официально обратиться к генеральному прокурору Королевства Нидерландов с готовностью передать в законном порядке данные останки для обследования и последующего приобщения к материалам расследования", — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что готовы и дальше "оказывать безоговорочное содействие международному следствию по данному факту".

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразивший самолет — ракета серии 9М38, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.

Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно. В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.