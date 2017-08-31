В Нидерландах не комментируют сроки окончания расследования катастрофы MH17

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Нидерландах не комментируют, завершится ли в 2017 году расследование катастрофы малайзийского Boeing в небе над востоком Украины, следовавшего рейсом MH17, заявил РИА Новости представитель голландской прокуратуры Вим де Брюн.

Boeing 777 компании Malasia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек.

Представитель голландской прокуратуры отметил, что расследование продолжается. "Я не могу сказать, когда оно будет завершено", — сказал Брюн, отвечая на вопрос, завершат ли следователи работу до конца 2017 года.

Ранее МИД Нидерландов сообщил, что суд по делу о крушении самолета Boeing рейса MH17 пройдет в этой стране. Большинство жертв крушения являлись подданными Нидерландов. Круг подозреваемых пока не определен.

Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии ранее объявили, что установили тип оружия, поразившего самолет, — это ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону.

В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.

На прошлой неделе стало известно, что Генпрокуратура России передала Нидерландам дополнительные материалы в связи с расследованием катастрофы Boeing. Анализ переданных данных российской радиолокационной станции опровергает утверждения международного следствия о месте запуска ракеты, сбившей малайзийский Boeing в 2014 году, заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.