В Нидерландах не комментируют сроки окончания расследования катастрофы MH17

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Нидерландах не комментируют, завершится ли в 2017 году расследование катастрофы малайзийского Boeing в небе над востоком Украины, следовавшего рейсом MH17, заявил РИА Новости представитель голландской прокуратуры Вим де Брюн.
Boeing 777 компании Malasia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек.
Ранее МИД Нидерландов сообщил, что суд по делу о крушении самолета Boeing рейса MH17 пройдет в этой стране. Большинство жертв крушения являлись подданными Нидерландов. Круг подозреваемых пока не определен.
Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии ранее объявили, что установили тип оружия, поразившего самолет, — это ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону.
На прошлой неделе стало известно, что Генпрокуратура России передала Нидерландам дополнительные материалы в связи с расследованием катастрофы Boeing. Анализ переданных данных российской радиолокационной станции опровергает утверждения международного следствия о месте запуска ракеты, сбившей малайзийский Boeing в 2014 году, заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.