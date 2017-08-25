МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Анализ переданных Нидерландам данных российской радиолокационной станции опровергает утверждения международного следствия о месте запуска ракеты, сбившей малайзийский Boeing в 2014 году, заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Ранее СМИ сообщали, что прокуратура Нидерландов не может расшифровать данные с радаров, полученные от России, по делу о крушении на востоке Украины малайзийского авиалайнера, поэтому голландские следователи направили в Москву запрос на отправку дополнительных данных.

В четверг прокуратура Нидерландов сообщила, что получила от России дополнительные данные радиолокации. Ведомство пояснило, что "ранее полученные данные РЛС были переданы в виде, не совпадающем с общепринятым форматом ASTERIX, который поддерживается европейским авиационным агентством Eurocontrol".

"Анализ данных российской РЛС как в формате "первичной регистрации", так и в формате ASTERIX опровергает утверждения официального следствия относительно места запуска ракеты. Согласно расшифровке данных радара, пуск ракеты, сбившей малазийский Boeing, следовавший рейсом МН17, не мог осуществляться из района населенного пункта Первомайское, как это было заявлено представителями Совместной следственной группы 28 сентября 2016 года", — сказал он.

Куренной добавил, что Россия в очередной раз призвала Нидерланды в обязательном порядке принять в расчет направленную информацию и учесть ее в дальнейшем процессе расследования, в том числе при формировании окончательных выводов совместной следственной группы.

Он подчеркнул, что при передаче материалов Генпрокуратура в очередной раз подчеркнула заинтересованность в объективном расследовании крушения малайзийского лайнера и готовность всемерно ему содействовать.