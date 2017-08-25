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MH17. Расследование

Генпрокуратура рассказала о материалах по MH17, переданных Нидерландам

18:1425.08.2017
(обновлено: 18:52 25.08.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фотоЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Генпрокуратура России передала Нидерландам дополнительные радиолокационные данные о крушении Boeing авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщил официальный представитель российского надзорного ведомства Александр Куренной.

Ранее о передаче радиолокационной информации сообщила прокуратура Нидерландов.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации передала представителям посольства Королевства Нидерландов в Российской Федерации материалы, полученные при исполнении запроса нидерландских коллег об оказании правовой помощи в связи с расследованием происшедшей 17 июля 2014 года над территорией Украины катастрофы самолета Boeing —777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17", — сказал он.

Специалист по авиационному праву профессор Эльмар Гимулла (Германия)
© Фото : официальный сайт Эльмара Гимуллы
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Уточняется, что документы были переданы 22 августа. Они были направлены в формате ASTERIX, в котором их запросила голландская сторона. При этом, как отметили в Генпрокуратуре, российские эксперты обратили внимание на то, формат "первичной регистрации", в котором Россия направляла эти сведения ранее, представляет собой первичную информацию, тогда как при конвертировании в ASTERIX большая часть необработанных радиолокационных данных теряется.

В Генпрокуратуре также подчеркнули, что анализ радиолокационных данных как в формате "первичной регистрации", так и в формате ASTERIX опровергает утверждения международных следователей о том, что зенитная ракета, сбившая малайзийский лайнер, была запущена с территории, подконтрольной ополченцам.

"Пуск ракеты, сбившей малазийский Боинг, следовавший рейсом МН 17, не мог осуществляться из района населенного пункта Первомайское, как это было заявлено представителями Совместной следственной группы 28 сентября 2016 года. По оценкам российских специалистов, если бы средство поражения двигалось по траектории в соответствии с версией "пуск на встречном курсе", то Усть-Донецкий локатор "Утес-Т" зафиксировал бы отметки отраженных сигналов от данного объекта", — указали в ведомстве.

Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Россия передала свои данные следствию по крушению MH17
Российская сторона вновь призвала Нидерланды принять в расчет переданную информацию при дальнейшем расследовании авиакатастрофы и отметила, что Москва заинтересована в его объективности.

Boeing 777 компании Malasia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек.

Международная следственная группа, в которую входят представители Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии, утверждает, что самолет был сбит с помощью комплекса ПВО "Бук" с территории, контролируемой ополченцами

МИД России отмечает, что расследование предвзято, поскольку основано на информации, переданной Киевом. При этом эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, которая контролируется силовиками.

Крушение малайзийского Boeing под Донбассом
© РИА Новости, Инфографика
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Расследование крушения малайзийского Boeing под Донецком
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MH17. Расследование
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