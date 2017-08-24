Россия передала следователям дополнительные данные о крушении MH-17

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россия передала международной группе следователей новые данные с радаров о крушении Boeing 777 компании Malaysia Airlines в Донбассе. Об этом сообщается на сайте голландской прокуратуры.

В заявлении говорится, что Совместная следственная группа, занимающаяся выяснением причин катастрофы, направила в Москву запрос о предоставлении необходимой информации и получила от России "дополнительные данные и инструкции по их расшифровке".

Также отмечается, что новый пакет информации должен соответствовать принятому в Европе формату передачи данных наблюдения ASTERIX. Ранее, по утверждениям прокуратуры Нидерландов, Россия отказывалась переводить информацию в стандарт Европейской организации по безопасности воздушной навигации.

Boeing 777 компании Malasia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек.

Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что самолет был сбит с помощью комплекса ПВО "Бук" с территории, подконтрольной ополченцам.

В МИД России указывают на предвзятость следствия, выводы которого основаны на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, которая контролируется силовиками.

Ранее Москва уже передавала иностранным экспертам данные о крушении MH-17, однако в январе этого года голландская сторона заявила, что не смогла их расшифровать и обратится с новым запросом к российским властям.