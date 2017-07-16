Власти ДНР заявили, что готовы сотрудничать в расследовании крушения MH17

ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики готовы к сотрудничеству и оказанию помощи в расследовании причин катастрофы малайзийского Boeing 777, сообщил РИА Новости представитель руководства ДНР Александр Костенко.
Также он отметил, что специалисты МЧС ДНР вели спасательно-поисковые работы на месте крушения авиалайнера, в том числе и во время обстрелов со стороны силовиков и всячески оказывали помощь экспертам из Малайзии и Нидерландов.
Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразивший самолет — ракета серии 9М38, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.