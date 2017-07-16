Власти ДНР заявили, что готовы сотрудничать в расследовании крушения MH17

ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики готовы к сотрудничеству и оказанию помощи в расследовании причин катастрофы малайзийского Boeing 777, сообщил РИА Новости представитель руководства ДНР Александр Костенко.

"ДНР всегда готова к сотрудничеству и оказанию необходимой помощи для восстановления объективной картины и установлению справедливости", — сказал Костенко.

Также он отметил, что специалисты МЧС ДНР вели спасательно-поисковые работы на месте крушения авиалайнера, в том числе и во время обстрелов со стороны силовиков и всячески оказывали помощь экспертам из Малайзии и Нидерландов.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразивший самолет — ракета серии 9М38, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.

Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно. В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.