Косачев назвал нелегитимным суд по делу о крушении MH17

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Суд по делу о крушении малайзийского самолета Boeing в Донецкой области в июле 2014 года, где бы он ни состоялся, легитимным не будет из-за включения Украины в следственную группу, убежден председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Главный вопрос — участие в ССГ (совместной следственной группе) Украины. Это явно заинтересованная сторона, которая могла быть причастна к совершению преступления и которая в силу этого по определению не имеет права участвовать в следственных действиях. Включение в ССГ Украины заведомо лишило совместную следственную группу какой бы то ни было легитимности", — написал сенатор в своём блоге Facebook.

"И в этом смысле не важно, где состоится суд. Он тоже не будет легитимным", — отметил он.

По словам Косачева, вызывает вопросы и остальной состав следственной группы.

"В группу входят, как известно, пять стран — Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. По Малайзии и Нидерландам вопросов нет, они главные пострадавшие. По Австралии и Бельгии вопросов больше, они олицетворяют позицию "коллективного Запада" по конфликту на юго-востоке Украины, где виновником всех бед огульно и безапелляционно объявлена Россия", — подчеркнул сенатор.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразившего самолет, — это ракета серии 9М38, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.

Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно. В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.