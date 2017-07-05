Суд над виновными в катастрофе Boeing MH17 на Украине пройдет в Нидерландах

Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года

Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Суд по делу о крушении в Донецкой области в июле 2014 года малайзийского самолета Boeing рейса MH17 пройдет в Нидерландах, сообщается на сайте МИД страны.

"Страны международной следственной группы (JIT — Бельгия, Нидерланды, Украина, Малайзия, Австралия) приняли решение, что суд над подозреваемыми в преступлении должен проходить в Нидерландах. Это означает, что сотрудничество между странами объединения продолжится и на этапе судебного преследования", — говорится в сообщении на сайте МИД Нидерландов.

Дату первого заседания в голландском ведомстве не сообщили.