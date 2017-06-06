МИД: Россия не видит транспарентности в расследовании крушения MH17

КАЛИНИНГРАД, 6 июн — РИА Новости. Москва не наблюдает транспарентности в проводимом под руководством Нидерландов расследовании авиакатастрофы Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Тут много групп, которые созданы в виде представителей гражданского общества, получают финансирование, в основном, тоже по известным и сопоставимым каналам. Так что здесь необходима, прежде всего, транспарентность — а ее мы не наблюдаем в том расследовании, которое проводится под руководством Нидерландов. И необходима, конечно, транспарентность, которая будет показывать факты, а не выводы наподобие тех, которые сейчас используются в США для того, чтобы "доказать" недоказуемое", — сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Словакии.