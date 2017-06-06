МИД прокомментировал выводы Bellingcat по катастрофе MH17

КАЛИНИНГРАД, 6 июн — РИА Новости. Россия не знает, на какие факты опиралась группа Bellingcat, публикуя информацию о малайзийском Boeing МН17, заявил глава МИД Сергей Лавров на совместной пресс-конференции со словацким коллегой Мирославом Лайчаком.

"По крайней мере то, что попало в прессу, ответов на эти вопросы не дает", — добавил Лавров.

Ранее международная команда блогеров-расследователей Bellingcat опубликовала данные, в которых утверждается, что сбивший авиалайнер "Малайзийских авиалиний" ЗРК "Бук" был приписан к российской зенитной бригаде.

Boeing 777 разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing "Бук" доставили из России, а потом возвратили обратно.

В российском МИД заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.