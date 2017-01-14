Европе не нужны выводы голландских журналистов по MH17, считает Захарченко

ДОНЕЦК, 14 янв — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко считает, что Европа не заинтересована в опубликовании результатов расследования крушения малайзийского Boeing 777 в Донбассе, которые провели голландские журналисты.

Журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс, изучавшие в Донбассе обстоятельства катастрофы Boeing 777, были задержаны правоохранителями Нидерландов по прибытии в страну, у них изъяты все материалы. Как рассказал Спеккерс РИА Новости, у него конфисковали фотоаппарат, видеокамеру, карты памяти, диктофон, жесткие диски и все записи с места авиакатастрофы. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на голландскую прокуратуру информировало, что среди изъятых материалов были "различные сумки с металлическими частями и объекты, которые могут быть человеческими останками".

"Европа не заинтересована в официальном опубликовании правдивых результатов расследования. Поэтому и изъяли материалы", — сказал журналистам Захарченко.

Он отметил, что в ДНР заинтересованы в объективном расследовании катастрофы, и голландские журналисты, которые приехали в Донбасс, работали легитимно.

"Событие было давно, но до сих пор находят вещи, обломки. Это говорит о том, что спецкомиссия, которая находилась здесь, должна была собрать все доказательства и обломки сразу. Тогда говорили, что там шли боевые действия. Сейчас боевых действий нет. Они должны были бы приехать и собрать все вещдоки", — добавил Захарченко.

Хотя ряд фрагментов самолета по-прежнему остаются на месте катастрофы, совместная следственная группа (JIT) обнародовала 28 сентября свой предварительный доклад по крушению лайнера. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразивший самолет — ракета серии 9М38, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.