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MH17. Расследование

Среди изъятых у журналистов материалов была кость пассажира MH17

00:2814.01.2017
(обновлено: 00:35 14.01.2017)
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Цветы на фюзеляже лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости. Андрей Стенин
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Результаты судебной экспертизы доказали, что среди изъятых у журналистов материалов с места крушения Boeing 777 в Донбассе, была часть человеческой кости одного из пассажиров рейса MH17, сообщили в прокуратуре Нидерландов.

На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Часть фрагментов MH17 по-прежнему находится на месте катастрофы

Согласно заявлению прокуратуры, Институт судебной экспертизы провел ДНК-тест, подтвердил, что фрагмент кости принадлежал одному из пассажиров рейса, чья личность была установлена в 2014 году.

Прокуратура также отметила, что, согласно решению суда, действия полиции по изъятию обнаруженных у журналистов фрагментов были признаны правомерными.

"Суд, расследовавший дело, постановил, что ввиду обстоятельств, при которых журналист не следовал договоренностям, полиция правильно поступила, изъяв у него материалы, вывезенные из Украины, а также носители информации, которые, среди прочего, содержали фото и видеоматериалы", — говорится в заявлении прокуратуры, размещенном на сайте ведомства.

Журналист Стефан Бек в свою очередь в беседе с РИА Новости выразил соболезнования родственникам пассажира, чьи останки были обнаружены им и его коллегой в Донбассе. "Наши мысли с друзьями и семьей погибшего. Хотя мы не в состоянии полностью понять ту боль, которую им причинило это (эти новости — ред.)", — заявил он.

Штаб-квартира Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Архивное фото
© РИА Новости. Тарас Лариохин
В ОБСЕ прокомментировали действия Спеккерса на месте крушения MH17

Бек отметил, что они надеются на быструю реакцию властей. "Заявление голландской прокуратуры подтверждает то, чего мы опасались: человеческие останки остались на месте крушения, а расследование было проведено халатно. Мы надеемся, что работа начнется немедленно", — подчеркнул журналист.

Журналист также прокомментировал вчерашнее решение суда в Нидерландах, постановившего, что часть фотоматериалов может быть использована в интересах следствия. "Решение суда не такое уж плохое, в нем даже есть некоторые позитивные моменты. Однако есть моменты, с которыми мы никак не можем согласиться", — сказал он.

Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines на Востоке Украины
© Максим Блинов
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Климкин рассчитывает на завершение расследования крушения MH17 весной

Журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс, изучавшие в Донбассе обстоятельства катастрофы Boeing 777, были задержаны правоохранительными органами Нидерландов по прибытии в страну, у них изъяты все материалы. Как рассказал Спеккерс РИА Новости, правоохранители конфисковали у них фотоаппарат, видеокамеру, карты памяти, диктофон, жесткие диски и все записи с места авиакатастрофы. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на голландскую прокуратуру информировало, что среди изъятых материалов были "различные сумки с металлическими частями и объекты, которые могут быть человеческими останками".

Хотя ряд фрагментов самолета по-прежнему остаются на месте катастрофы, совместная следственная группа (JIT) обнародовала 28 сентября свой предварительный доклад по крушению лайнера. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразивший самолет — ракета серии 9М38, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.

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MH17. Расследование
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34 пользователя оставили 63 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Tut_en
    Все прекрасно знают кто сбил самолетМН17 ,и вся Европа знает и в России знают,сбили украинские исполнители,по американскомуу приказу.Но вот какую цель преследовали,и заказчики и исполнители?И цель известна:опорочить Россию,представив ее доисторическим монстром,и крепче пристегнуть к своему поводку украинских перевертышей.Ну а почему сейчас такая завеса ,над истиной о катострофе,все очень просто,голандские власти показали,что скрывают от граждан правду,а то зачем бы им отказываться от помощи.И еще надеются,что цель,которую преследовали США со своими подельниками,совершив такое злодеяние,остается .
    02:13
    14.01.2017
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  • 777
    А комиссия Антея установила что пуск был произведен из н.п. Зарощенское от него до Первомайского 26км. Украина подозреваемая и участвует в расследовании. Результаты этого расследования, фуфло. Убийца участвовал в расследовании против себя. Не говоря уже о СУ-25 и фактах указывающих на ВСУ
    02:39
    14.01.2017
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