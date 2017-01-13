Власти Нидерландов воспользуются изъятыми у журналистов материалами по МН17

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Суд в Нидерландах признал возможным использовать в интересах следствия по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года часть фотоматериалов, изъятых у двух голландских журналистов, которые недавно побывали на месте падения самолета. Об этом РИА Новости рассказал один из репортеров Стефан Бек.

Как сообщал ранее телеканал RT, Бек и его коллега Мишель Спеккерс, изучавшие обстоятельства крушения Boeing на месте, были задержаны сразу после возвращения в Амстердам в начале текущей недели, причем сотрудники полиции изъяли у журналистов все собранные материалы.

Стефан Бек добавил, что суд постановил уничтожить кадры задержания Спеккерса в аэропорту Амстердама. Репортеры с таким решением не согласны.

По данным агентства Франс Пресс, среди прочего у Бека и Спеккерса забрали "различные сумки с металлическими частями и объекты, которые могут быть человеческими останками".

Как утверждает голландская прокуратура, у силовиков "создалось впечатление, что не все объекты, которые имеют отношение к расследованию, журналисты передадут властям добровольно", поэтому материалы были именно изъяты. Сами Бек и Спеккерс отвергли обвинения в желании скрыть находки.

Boeing 777 разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, большинство из них были подданными Нидерландов.