Главред "КП" об удалении статей Newsweek: американские СМИ заигрались

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин считает уникальным прецедентом решение журнала Newsweek удалить сфабрикованные статьи, в которых утверждалось, что президент США Дональд Трамп "сговорился с Россией", по его мнению, американские СМИ очень сильно нарушили процедуры верификации информации.

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Издание Newsweek было вынуждено по результатам внесудебного соглашения удалить сфабрикованные статьи журналиста Курта Айхенвальда, в которых на основе ошибки экс-редактора агентства Sputnik Билла Морана утверждалось, что президент США Дональд Трамп "сговорился с Россией".

Известный американский журналист и писатель, автор онлайн-журнала Newsweek Курт Айхенвальд в прошлом году обвинил тогда еще кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в том, что тот "пляшет под дудку Москвы". Обвинения Айхенвальда основывались на редакторской ошибке Морана. Теорию журналиста развенчали его же коллеги на Западе. Моран же подробно задокументировал попытки Айхенвальда замять дело угрозами.

"Вот это досудебное решение — уникальная, редкая вещь в американской медийной практике. И то, что они удалили статьи, подтверждает, что все-таки Трампа оклеветали… Значит они на 100% уверены, что проиграют суд", — прокомментировал РИА Новости Сунгоркин.

По его словам, это свидетельствует о том, что "американские СМИ очень сильно нарушили процедуры верификации информации". "Они уже очень сильно заигрались. Это действительно серьёзный прецедент", — подчеркнул главред "КП".

"Если говорить о нашей российской практике, то я, как главред, спокойно к этому отношусь — если статья или какие-то выдержки из нее оказываются недостоверными и я получаю претензии, то мы убираем некорректную информацию не задумываясь о каких-то PR-эффектах или возможных толкованиях. В американской прессе все наоборот", — отметил Сунгоркин.

По его словам, владельцы и издатели американских СМИ "очень гордятся своими СМИ и цинично относятся к подобным ситуациям".

"Если у них нет железобетонной 100%-ной уверенности, что в суде они проиграют, то они предпочитают доводить дело до суда и потом годами могут изматывать оппонента с помощью юристов", — рассказал собеседник агентства.