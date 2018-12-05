Польский журнал опубликовал антироссийский плакат с символикой SS

ВАРШАВА, 5 дек – РИА Новости. Польский еженедельный журнал Gazeta Polska опубликовал антироссийский плакат, добавив в слово "Россия" символику SS, передает корреспондент РИА Новости.

Плакат размером с разворот прилагается к последнему номеру журнала. Надпись на нем гласит ACHTUNG RUSSIA, в слове "Россия" буквы "SS" заменяет эмблема нацистских карательных отрядов. В центре плаката расположен еще один нацистский символ — череп и кости, причем череп изображен в виде портрета Путина.

На прошлой неделе государственный телеканал TVP использовал такую же символику для оформления студии, в которой проходило обсуждение инцидента в Черном море. Российское посольство тогда направило в польский МИД ноту протеста. Кроме того, в дипмиссии заявили, что комментировать эту выходку телеканала считают ниже своего достоинства.

По словам варшавского юриста Яна Гузы, этот антироссийский выпад может подпадать под уголовную ответственность. Юрист по просьбе РИА Новости оценил изображение и сделал вывод о наличии признаков уголовного преступления по статье 136 Уголовного кодекса Польши об оскорблении главы иностранного государства, которая предполагает до пяти лет лишения свободы. Также Гузы напомнил, что в Польше запрещена пропаганда нацистской символики — это может грозить крупным штрафом.