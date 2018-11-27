В США обвинили российские СМИ в том, что они говорят правду

ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Бывшая замглавы Министерства Внутренней Безопасности США (МВБ) Сюзанн Споулдинг обвинила российские СМИ в том, что они говорят правду, но не для того, чтобы сделать американцев лучше, а ослабить их.

"Нужно повышать осведомлённость общества. Я думаю, что необходимо, чтобы высокопоставленные люди объясняли, как наши противники используют информационные войны, иногда с помощью IT-инструментов, чтобы ослабить нас. Иногда им даже не нужно ничего выдумывать, они используют правдивую информацию, и повторяют ее в очевидно одностороннем ключе", — заявила она в ходе дискуссии в CSIS, посвященной глобальной безопасности.

В частности, она вспомнила в этой связи еженедельную программу RT "Американский адвокат" (Americas Lawyer), где красной нитью проходит то, что "американская судебная система коррупционна и разрушена". Это проговаривается устами политиков и экспертов, добавила Споулдинг.

"Они своими программами подтверждают правдивость этого заявления. Я не думаю, что что-то там – ложь. Но это неоправданно одностороннее мнение. Итак, послание, которое мы должны передать – ты можешь соглашаться с тем, что тебе говорят в этой пропаганде. Но эта пропаганда там не для того, чтобы ответить на твои вопросы. Россия ни на чьей стороне. Она на своей стороне. И ее стремление не в том, чтобы сделать нас лучше и не в том, чтобы поднять наши проблемы, решить их. Не в том, чтобы помочь решить наши проблемы с эмиграцией, а чтобы сделать нас слабее", — подчеркнула она в рамках обсуждения.

Во вторник в Вашингтоне в центре CSIS состоялась дискуссия на тему глобальной безопасности с участием отставных американских чиновников и экспертов. Например, в ней принимал участие бывший замглавы киберкомандования США адмирал Майкл Роджерс, который отмечал, что в настоящий момент США находятся в "серой зоне" военных дейсвий, когда сложно определить как врага, так и способы борьбы с ним. Эксперты также выделили двух основных противников Соединенных Штатов – Китай и РФ (реже упоминались Северная Корея и Иран), которые как раз и воюют в этой "серой зоне". Однако США не могут позволить себе воевать с помощью запретных способов, поэтому необходимо перетянуть противников на эту светлую сторону. По версии, старшего вице-президента CSIS Хезер Конли "США всегда были на светлой стороне" и "именно в этом наша сила".