Те еще тролли. Кому Британия платит за "противодействие России"

Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне. Архивное фото

Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне. Архивное фото

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Хакерская группировка Anonymous обнародовала материалы британского проекта Integrity Initiative ("Инициатива честности"). Стартовавший осенью 2015 года проект получает финансирование от правительства Великобритании и нацелен на борьбу с "российской пропагандой". Но на самом деле вмешивается во внутренние дела других стран, утверждает группа хакеров. Проекту помогает политический комитет НАТО. Сторонников активно ищут в Москве. РИА Новости изучило документы, посвященные России.

Какое сообщество формируют

Заявленная цель проекта Integrity Initiative — дать отпор "российской пропаганде и информационным атакам". Способ — сформировать сеть хорошо осведомленных людей из политической, военной, академической, экспертной сфер. Они будут "анализировать примеры дезинформации, вырабатывать способы борьбы с ней, а также информировать руководство своих стран об информационных атаках" — так описываются задачи проекта в документах. Важную роль в этом деле возлагают на политический комитет НАТО.

Работа сети строится через британские посольства (список контактов — имена, фамилии, адреса электронной почты — прилагаются). Чтобы стать участником проекта, нужно заполнить форму и рассказать, какую активность в отношении России с целью дискредитировать ее "пропаганду" намерен проводить соискатель. Одобренные кандидатуры получают финансирование.

Сканированный документ с информацией о контактах посольств Сканированный документ с информацией о контактах посольств

Зачем ищут помощников среди оппозиционеров

Для противодействия России в информационном поле намерены задействовать все средства массовой коммуникации, включая мессенджеры. Через эти платформы будут вещать на некую целевую аудиторию внутри России, а также пытаться привлечь сторонников.

Одна из главных задач — как раз найти единомышленников-россиян. В том числе среди оппозиционных политиков. Эти люди могли бы задействовать свой ресурс или авторитет и объяснить россиянам, что "все, о чем говорит Москва, в частности про Украину, — ложь", пишут авторы проекта. Особые надежды возлагают на москвичей как на наиболее "интеллектуальных" слушателей, читателей и пользователей интернета.

Скриншот документа о России от британского проекта Integrity Initiative Скриншот документа о России от британского проекта Integrity Initiative

Что их интересует внутри России

Работа проекта предусматривает проведение семинаров и исследований. В документах есть перечень тем, которые должна изучить группа, интересующаяся Россией. Предлагается, например, оценить энергетические ресурсы страны, влияние нефти на экономику, а также влияние церкви на общественно-политическую деятельность, отношения Москвы с Пекином.

Результаты исследований будут продвигаться среди русскоязычной аудитории за рубежом, украинские активисты тоже будут задействованы. Особый акцент — на распространение всей этой информации в Москве. К слову, все постсоветское пространство попадает в зону интересов сети Integrity Initiative. В особенности Армения, Грузия и Молдавия.

Выложенные документы касаются не только России — есть папки бумаг по разным странам, где организованы кластеры. К некоторым приложены списки людей и организаций, уже вошедших в сообщество. В документах, посвященных России, числится, например, центр Сахарова.

Скриншот документа по борьбе британского проекта Integrity Initiative с российской дезинформацией Скриншот документа по борьбе британского проекта Integrity Initiative с российской дезинформацией

Первой строкой — Браудер

Самый крупный кластер создан в самой Великобритании. В списке его участников, заинтересованных в "противодействии России", более двадцати имен аналитиков, публицистов и журналистов. В первой же строчке имя Уильяма Браудера (из контактов — лишь адрес электронной почты). Основатель фонда Hermitage Capital, международный финансист, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила широкий общественный резонанс. Долгое время, начиная с середины 90-х, он был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В 2013-м столичный Тверской суд приговорил его к девяти годам за налоговые махинации. Москва объявила его в международный розыск. Сейчас Браудер живет в Лондоне.

Скриншот сведений о финансите Уильяме Браудере на сайте Cyberguerrilla.org Скриншот сведений о финансите Уильяме Браудере на сайте Cyberguerrilla.org

И другие, уехавшие в Лондон

Через несколько строчек после Браудера в том же списке британского кластера можно найти фамилию еще одного сотрудника фонда Hermitage Вадима Клейнера. В 1995 году он окончил Высшую школу экономики по специальности "магистр экономики". В 2007-м вслед за Браудером переехал в Лондон, публикует работы по исследованию коррупции в России.

Скриншот сведений о сотруднике фонда Hermitage Вадиме Клейнере на сайте Cyberguerrilla.org Скриншот сведений о сотруднике фонда Hermitage Вадиме Клейнере на сайте Cyberguerrilla.org

В том же списке Игорь Сутягин — военный аналитик, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований. В России Сутягин обвинялся в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителям британской консалтинговой фирмы. В 2004 году был осужден за госизмену. В 2010-м в результате обмена между Россией и США был освобожден и оказался в Великобритании. Сутягин единственный публично известный гражданин России, легально и гласно работающий в оборонном учреждении НАТО.

Скриншот сведений о российском и британском ученом Игоре Сутягине на сайте Cyberguerrilla.org Скриншот сведений о российском и британском ученом Игоре Сутягине на сайте Cyberguerrilla.org

Далее в списке — Владимир Ашурков, исполнительный директор "Фонда борьбы с коррупцией" оппозиционера Алексея Навального. После того как был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве с финансированием избирательной кампании Навального в мэры Москвы, запросил политическое убежище в Великобритании. Давал показания комитету палаты представителей британского парламента по международным делам — в связи с подготовкой доклада "Российская коррупция и Британия" (Russian corruption and the UK inquiry), который был представлен в мае 2018 года.

Скриншот сведений об исполнительном директоре "Фонда борьбы с коррупцией" Владимире Ашуркове на сайте Cyberguerrilla.org Скриншот сведений об исполнительном директоре "Фонда борьбы с коррупцией" Владимире Ашуркове на сайте Cyberguerrilla.org

В том же британском кластере значится Петр Померанцев — британский журналист и публицист русского происхождения. В 2016 году получил за свою книгу о России и Путине "Ничто не правда. Все возможно: сюрреалистичное сердце новой России" премию имени Майкла Ондатже британского Королевского литературного общества. Живет в Лондоне.

Скриншот сведений о британском журналисте Петре Померанцеве на сайте Cyberguerrilla.org Скриншот сведений о британском журналисте Петре Померанцеве на сайте Cyberguerrilla.org

Кто еще связан с Россией

В одном из списков фамилий как представитель России по какой-то причине указан литовский дипломат Вигаудас Ушацкас. С 2013 по 2017 год — глава Представительства Европейского Союза в России.

Скриншот сведений о дипломате Вигаудасе Ушацкасе на сайте Cyberguerrilla.org Скриншот сведений о дипломате Вигаудасе Ушацкасе на сайте Cyberguerrilla.org

В американско-канадском кластере можно найти фамилию Андерса Ослунда, шведского экономиста и дипломата. Он специалист по экономике Восточной Европы, в особенности России и Украины. В начале девяностых работал в России в качестве советника по экономике при ельцинском правительстве. Затем консультировал президента Киргизии Аскара Акаева, который был свергнут в результате "тюльпановой революции".

Скриншот сведений о шведском экономисте и дипломате Андерсе Ослунде на сайте Cyberguerrilla.org Скриншот сведений о шведском экономисте и дипломате Андерсе Ослунде на сайте Cyberguerrilla.org

Кроме того, есть отдельный кластер лидеров общественного мнения. В нем фигурирует украинец Евгений Федченко — главный редактор и один из основателей фактчекингового сайта StopFake.org, директор Могилянской школы журналистики.

Скриншот сведений об одном из основателей фактчекингового сайта StopFake.org Евгении Федченко на сайте Cyberguerrilla.org Скриншот сведений об одном из основателей фактчекингового сайта StopFake.org Евгении Федченко на сайте Cyberguerrilla.org

Цена вопроса растет

Проект Integrity Initiative существует с 2015 года. На поддержание всех кластеров британский Форин Офис (Министерство иностранных дел и по делам Содружества) в этом году потратил около двух миллионов фунтов. Судя по выложенным бумагам, в 2017-м бюджет был значительно меньше — около полумиллиона фунтов.

На каждое крупное мероприятие проект намерен тратить до 26 тысяч фунтов стерлингов. Из них 15 тысяч будет выделять НАТО и 12 тысяч — из местных бюджетов стран или заинтересованных структур. Проект предполагает софинансирование.

Руководителем центрального кластера Integrity Initiative значится бывший советник генерального секретаря НАТО Крис Доннели с зарплатой в 8100 фунтов в месяц.

Снимок экрана с информацией о бюджетах посольств Снимок экрана с информацией о бюджетах посольств

Зачем это "Анонимус"

Группировка "Анонимус" — международная сеть активистов и хактивистов, отдельные узлы которой слабо связаны между собой. Они уверены: скрытые структуры для политических и финансовых манипуляций под контролем британских спецслужб создаются не только в ЕС. Правительство Британии должно обнародовать свою деятельность. Если Лондон не ответит, хакеры обещают опубликовать новый массив документов.