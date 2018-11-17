Посольство в Лондоне отреагировало на слова о пропаганде в "Маше и Медведе"

ЛОНДОН, 17 ноя – РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне с иронией отреагировало на очередную антироссийскую публикацию в британской газете, предложив создать специальный центр для борьбы с "кремлевской пропагандой" в мультфильмах.

Ранее в субботу издание Times вышло с публикацией, в которой критики назвали российский мультсериал "Маша и Медведь" студии "Анимаккорд" элементом "кремлевской пропаганды" и инструментом "мягкой силы" России. Газета привела слова профессора Энтони Глиса из Букингемского университета, указавшего на напористость и решительность Маши — по его мнению, "не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински" и "слишком много на себя берет".

"Важная проблема была поднята @thetimes сегодня: как Великобритания может найти спасение от "Маши и Медведя"? Открыть специальный анти-мультипликационный центр где-нибудь в Балтике? Поместить всех карикатуристов в санкционный список ЕС? Очевидно, что нужен решительный и очень дорогостоящий подход!" — говорится в сообщении посольства в Twitter.

На сегодняшний день число подписчиков англоязычного канала мультсериала в YouTube превышает 4,2 миллиона.

An important issue raised by @thetimes today: How UK can find salvation from "Masha and the Bear”? Launch an Ant-Cartoon Excellence Centre somewhere in the Baltic? Place all cartoonists on EU sanction list? Clearly a decisive – and a very expensive – approach is needed! pic.twitter.com/a05fKE24Be — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 17 ноября 2018 г.

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