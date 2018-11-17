Глава студии "Анимаккорд" ответил на слова о пропаганде в мультике

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Комментировать высказывания западных критиков о политической пропаганде в мультсериале "Маша и Медведь" можно только с большой долей иронии, заявил РИА Новости глава студии "Анимаккорд" Дмитрий Ловейко.

Ранее издание Times вышло с публикацией, в котором критики назвали российский мультсериал "Маша и Медведь" студии "Анимаккорд" элементом "кремлевской пропаганды" и инструментом "мягкой силы" России. Газета привела слова профессора Энтони Глиса из Букингемского университета, указавшего на напористость и решительность Маши, по его мнению, "не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински" и "слишком много на себя берет".

"Комментировать это серьезно сложно, только с большой долей иронии. В Times надо было писать, что Маша ведет себя по-черчилльски", — сказал Ловейко.

В том же духе он предположил, что работа "пропагандистского органа при Кремле…, наверное, неплохо оплачивается". "Но, к сожалению, за 10 лет у нас не было ни копейки государственных денег. И мы никого не просили, потому что мы чисто коммерческий проект", — рассказал он.

Глава студии отметил, что никаких политических параллелей, создатели сериала не имели в виду. "Думаю, что вокруг любого талантливо проекта очень много людей, которые хотят присоседиться, и обидно, что такое серьезное издание, вместо того, чтобы спросить у нас, приводит мнение, например, литовского критика. Комментировать, что подумал кто-то по поводу чего-то довольно сложно", — добавил он.

На сегодняшний день число подписчиков англоязычного канала мультсериала в YouTube превышает 4,2 миллиона.