МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Положительный настрой администрации президента Франции по вопросу выдачи аккредитаций журналистам RT France и Sputnik вселяет надежду на конструктивный подход, но хотелось бы услышать официальное подтверждение от Елисейского дворца, заявила РИА Новости главный редактор Sputnik France Наталья Новикова.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного советника французского лидера сообщило, что администрация французского президента Эммануэля Макрона положительно настроена по вопросу выдачи аккредитаций журналистам RT France и Sputnilk. Советник президента подчеркнул, что оба издания получили аккредитацию на торжества, приуроченные к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.

"Хотелось бы услышать официальное подтверждение от Елисейского дворца. Но такой настрой даже неназванного советника президента вселяет надежду на конструктивный подход со стороны властей, о самой возможности которого мы уже начали забывать. Со своей стороны Sputnik France готов поддержать инициативу Эммануэля Макрона по борьбе с настоящими "фейкньюс", а не с неугодными СМИ", — заявила Новикова.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян неоднократно отвергала подобные обвинения, а также заявляла, что французская интеллигенция забыла про свободу, равенство и братство. Кроме того, после отказа Елисейского дворца в аккредитации журналистов RT France Симоньян посоветовала президенту Франции внимательно перечитать конституцию своей страны.