Составление списков "хороших и плохих" СМИ недопустимо, заявил Путин

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Составление списков и советов по определению "хороших и плохих" СМИ недопустимо и не имеет ничего общего с демократией, заявил российский президент Владимир Путин.

"Важны не отношения между Россией и Францией в сфере информационных обменов. Здесь в целом важны общие подходы к информации и к обмену информацией, свободному распространению информации. Вот, что важно", — сказал Путин в интервью RT France

"Ведь мы знаем и всегда слышали от наших западных коллег, что один из главнейших принципов демократии — свобода распространения информации. А вот составление различного рода списков, советов, которые должны принимать решения, какие средства информации хорошие, а какие плохие, это, на мой взгляд, совершенно недопустимо. Это ничего общего не имеет с демократией", — добавил он.