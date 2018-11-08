Симоньян рассказала, как Порошенко ябедничает на RT

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко относительно Russia Today.

"Порошенко опять сегодня на нас ябедничал на какой-то конференции: "Russia Today привел антиамериканизм в американские дома. Russia Today привел евроксепсис в европейский дом". Кто в твой дом алкоголизм привел, бедолага? Точно не мы", — написала она в Telegram.

Симоньян также напомнила, что вызывала украинского президента на "дуэль", где в качестве оружия использовался бы диктант по русскому языку.

"А помните, как Порошенко обвинил меня в плохом знании русского языка и я его вызвала на дуэль — в качестве оружия диктант? Он, как настоящий мужчина, мне не ответил. Но вот затаился и ябедничает по случаю и без. Трусишка зайка серенький", — добавила она.

Поводом для вызова на дуэль стало интервью, которое украинский президент дал испанской газете El Pais в июне. Тогда корреспондент упомянул, что Симоньян после президентских выборов назвала Владимира Путина "вождем". Порошенко на это ответил, что "термин "вождь" в русском языке означает "фюрер".