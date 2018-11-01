Долецкая назвала плагиат в украинском Vogue позором

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Главный редактор Vogue Ukraine Ольга Сушко несет полную ответственность за создание одного из лучших изданий Vogue на новых рынках, однако воровство текстов в журналистике — позор, заявила РИА Новости бывший главный редактор российских версий Interview и Vogue Алена Долецкая.

Сушко отстранили от должности на время внутреннего расследования из-за подозрений в плагиате, говорится в совместном заявлении Condé Nast International и ООО "Медиа Группа Украина". Ранее в соцсетях обратили внимание на то, что одна из редакторских колонок Сушко переписана с аналогичной колонки Шахри Амирхановой, возглавлявшей русскоязычную версию журнала Harper`s Bazaar в 2006 году.

"Первое: Ольга Сушко несёт полную ответственность за создание лучшего издания Vogue на новых рынках Condé Nast. Второе: главный редактор всегда принимает лавры и розги на себя. Третье: воровство текстов в журналистике — позор. Увольнение или сохранение Ольги — не мой личный вопрос. Будь я внутри корпорации, я бы с этой ситуацией разобралась. Счастлива, что не мне предстоит это занятие", — сказала Долецкая РИА Новости в четверг.

Издательский дом Condé Nast был основан предпринимателем Конде Настом в 1909 году в США, в Россию он пришел в 1998 году. ИД выпускает в числе прочих журналы: GQ, The New Yorker, Vanity Fair, Glamour и Vogue.