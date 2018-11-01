В МИД шокированы заявлением Парижа, что Sputnik и RT не являются СМИ

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. МИД России шокирован заявлением пресс-секретаря правительства Франции Бенжамена Гриво о том, что сотрудники Sputnik и RT не являются журналистами, а занимаются пропагандой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что Москва старается быть конструктивной, даже когда видит "реальную проблему с цензурой во Франции, с наступлением на свободу слова во Франции, попыткой повлиять на СМИ во Франции, бесконечным тиражированием недостоверной информации в отношении нашей страны в СМИ Франции". По ее словам, РФ аккуратно указывала редакциям конкретных СМИ на неточности.
"Мы всегда были очень деликатными в отношении Франции, но после вашего заявления, господин пресс-секретарь правительства Франции, я сегодня кое-что озвучу", — добавила она.
"Если такие факты есть, мы с удовольствием хотели бы их получить, тем более что это заявление прозвучало от официального представителя французского правительства", — отметила Захарова.
По ее словам, такой подход стал результатом "нежелания французских властей слышать альтернативные источники информации", Захарова призвала Париж высказать это прямо.